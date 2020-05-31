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Beton dökülen kaldırım eski haline getirildi

BETON DÖKÜLEN KALDIRIM ESKİ HALİNE GETİRİLDİ

Beton dökülen kaldırım eski haline getirildi

BETON DÖKÜLEN KALDIRIM ESKİ HALİNE GETİRİLDİ

31 Mayıs 2020 Pazar 12:16
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Beton dökülen kaldırım eski haline getirildi

Bilecik’te, dükkan önündeki kaldırıma masa koymak için kalıp çakma suretiyle dökülmüş beton tabaka belediye ekiplerince kırılırken, iş yeri önü tertemiz oldu

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerinde döner çeşitleri satan iş yeri, dükkanının önüne geçtiğimiz gün beton kalıpları çakması suretiyle beton döktürmüştü. Zabıta ekipleri tarafından uyarılan iş yeri sahibi uyarılara aldırış etmeden tahtadan çakılmış kalıplarının içine beton döktürmüştü. Bilecik Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bir kepçe yardımıyla kaldırıma dökülen beton söküldü. Ardından temizleme çalışması yapan ekipler, kaldırımı eski haline getirterek, vatandaşların hizmetine sundu.

Öte yandan işyeri sahibinin, meyilli kaldırımı düzletmek için beton döktüğü öğrenildi.

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