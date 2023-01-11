Beşiktaş Mahallesi Kadın Spor ve Yaşam Merkezi hizmete girdi

Bilecik Belediyesi tarafından Beşiktaş Mahallesine kazandırılan Kadın Spor ve Yaşam Merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış programına, Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye ve il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Başkan V. Subaşı, açılışta yaptığı konuşmada, yeni bir spor ve yaşam merkezinin hizmete girdiği için duyduğu mutluluğu belirterek, “Bugün Beşiktaş Mahallemizde güzel bir açılış yapıyoruz. Kadınlarımızın birbiriyle görüşüp iyi vakit geçireceğine inandığımız spor ve yaşam merkezimizin açılışını yapıyoruz. Biliyorsunuz ki önceden burada bir spor yaşam merkezimiz vardı. Ancak yoğun kar yağışı sonrasında çatısı çökmüştü. Hepimiz çok üzüldük ve hizmeti durdurmak durumunda kaldık. Bu yeni merkezimizi ise Gökhan bey, Bilecik Belediyesi’ne ücretsiz tahsis etti. Huzurlarınızda kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz burada gerekli bakım ve çalışmaları, kendi atölyedeki çalışanlarımızla birlikte yaptık. Umuyorum ki bu tür güzel spor ve yaşam merkezlerinin sayısını arttırırız. Çünkü bu yönde birçok mahallemizden bizlere talepler geliyor. Biz muhtarlarımızla iletişim halindeyiz. Bu doğrultuda elimizden geleni yaparak yeni tesisleri, Hürriyet ve Bahçelievler mahallerine de kazandıracağız’’ ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Mustafa Vural ise konuşmasında, ‘’Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı’na çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten mahalle sakinlerimizin büyük bir talebini yerine getirdiler. Mahalle sakinlerimiz artık başka mahallelerdeki spor merkezlerine gitmek zorunda kalmayacak. Emeği geçen Başkanımız ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Spor ve Yaşam Merkezinde günlük spor, yoga ve plates aktiviteleri yapılacak, Bilecik Belediyesi uzman spor eğitmenleri tarafından ücretsiz şekilde sportif faaliyetlerin yapılacağı tesiste, günlük spor yanı sıra yoga ve plates aktiviteleri de yapılacak.

Açılış sonrasında davetlilerle birlikte spor ve yaşam merkezini gezen Başkan V. Subaşı, merkezde yapılacak faaliyetler hakkında konuklarına bilgiler verdi. Tesisi gezen mahalle sakinleri de mahallelerine güzel bir spor merkezi kazandırdığı için Başkan V. Subaşı’na teşekkür etti.