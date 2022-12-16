Belkese köy yoluna asfalt

Bilecik İl Özel İdaresi asfaltlama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bilecik İl Özel İdaresi’nin 2022 yılı yatırım programında yer alan Yenipazar ilçesine bağlı Belkese köy yolu için bin 300 metrelik bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmasına başlandı. Yapılan çalışmaların vatandaşların ulaşım konforu ve kolaylığı için kısa sürede halka sunulması hedefleniyor.