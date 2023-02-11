Belekoma Tayfa’dan depremzedelere destek

Bilecik’te Kahramanmaraş merkezli 2 depremden etkilenen vatandaşlara bir yardımda taraftar grubundan geldi.

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü’nün taraftar grubu olan Belekoma Tayfa deprem felaketinin yaralarını sarmak adına grup üyeleri ile birlikte dayanışma içerisinde yardım kolilerini hazırlayıp, depremzedelere gönderilmek üzere Bilecik Kongre Merkezine teslim etti.

Belekoma Tayfa taraftar gurubu kendi aralarında topladıkları paralarla ellerinden geldiğince ihtiyaç malzemesi aldıklarını belirterek, "Emeği geçen büyük 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftarına teşekkür ediyoruz. Ülkemizin başı sağ olsun. Bugün bizde yardımlarımızı bölgeye göndermek üzere belediyemize teslim ettik. Daha fazla duyar ve özveri gerektiren bir süreçten geçiyoruz, milletçe bu günlerin üstesinden geleceğiz biz bir oldukça güçlüyüz” dediler.