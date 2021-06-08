banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Twitch çöktü: Yayınlara erişim sağlanamıyor
Sedat Peker'in hedefe aldığı Cem Küçük paylaşımını neden sildi?
Sedat Peker'in hedefe aldığı Cem Küçük paylaşımını neden sildi?
Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!
Kılıçdaroğlu'ndan gece mesaisi!
Bu hatalar öldürebilir: Kene ısırırsa bunu yapmayın
Bu hatalar öldürebilir: Kene ısırırsa bunu yapmayın

Belediyenin başlattığı bisiklet kampanyası yoğun ilgi gördü

Bilecik Belediyesi tarafından ’Kullanmadığınız bisikletlere talibiz’ sloganıyla başlatılan kampanya yoğun ilgi gördü.

BİLECİK 08.06.2021, 11:07
Belediyenin başlattığı bisiklet kampanyası yoğun ilgi gördü

Bilecik Belediyesi tarafından ’Kullanmadığınız bisikletlere talibiz’ sloganıyla başlatılan kampanya yoğun ilgi gördü.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Çevre Koruma Haftası kapsamında bir kampanya başlattıklarını söyleyerek, "Kullanmadığınız bisikletlere talibiz" demişti. Bu kapsamda duyarlı vatandaşlar kullanmadıkları bisikletinin Bilecik Belediyesine getirerek teslim etti. Ertuğrulgazi Mahalle Konağı’nda bulunan Bisiklet Bakım İstasyonu’nu ziyaret eden Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı Özgür Algın, kullanılmayan bisikletlerinin belediyeye verenlere günün anısına teşekkür belgesi takdim etti.

Öte yandan kullanabilecek olanları gerekli bakımlarını yapıldıktan sonra ihtiyaç sahiplerine teslim edileceği, hurda bisikletleri ise geri dönüşüme kazandırılacağı öğrenildi.
Yorumlar (0)
banner422
23°
açık