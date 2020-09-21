Belediyeden kent genelinde mıntıka temizliği
BİLECİK BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN PELİTÖZÜ GÖLPARK BAŞTA OLMAK ÜZERE ŞEHİR GENELİNDE MINTIKA TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Pelitözü Gölpark başta olmak üzere şehir genelinde mıntıka temizliği gerçekleştirildi.
Başta sokak ve cadde temizliği olmak üzere yıkama çalışmaları, ot temizliği ve mıntıka temizliği gibi birçok başlıkta çalışmalarını sürdüren ekipler, vatandaşların talepleri doğrultusunda birçok hizmeti gerçekleştiriyor. Refüj, park ve bahçeler, dinlenme ve eğlence alanları, okul ve kurum bahçelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışmaları kapsamında birçok mahallede mıntıka temizliği yaptı. Kışa hazırlık çalışmaları kapsamında faaliyetlerini sürdüren ekipler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaç ve bitki budama çalışmalarına da destek vererek, görüntü kirliliği oluşturan atık ve çöpleri topluyor.
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