Belediyeden ihtiyaç sahiplerine marul desteği

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seralarında üretilen marul fidelerinin kendilerine ait seralarında yetiştirilerek ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı belirtti. Subaşı, "Bilecik Belediyesi olarak birçok alanda olduğu gibi yardımlaşma ve paylaşma anlamında da örnek nitelikte çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Her fırsatta ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza imkânlarımız ölçüsünde yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Bu hafta itibariyle belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü sera alanında 5 bini aşkın marul fidesini toprakla buluşturduk. Yaklaşık iki ay sonrasında hasat edeceğimiz marulları ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtacağız. Amacımız toplumda yardımlaşma ve paylaşma duygusunun artmasını sağlamanın yanında Bilecik Belediyesi’nin yardım elini vatandaşlarımızın yanında hissettirmektir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları tarafından büyük bir titizlikle toprakla buluşturulan marul fideleri, uygun iklimi bulmaları halinde iki ay öncesinde de yetişmiş olacak’’ diye belirtti.