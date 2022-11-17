Belediye veznesi hafta sonu da hizmet verecek

Bozüyük Belediyesinden yapılan açıklamada, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin 2’nci taksit ödemesinde son günün 30 Kasım olduğu hatırlatarak, "Belediye veznesi hafta sonunda da hizmet verecek" denildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Emlak Vergisi ve 2022 yılına ait çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerinin 2’nci taksit ödeme süresinin, 30 Kasım çarşamba günü sona ermesi nedeni ile mükelleflere kolaylık sağlamak amacı ile Bozüyük Belediyesi tahsilat servisinin veznesi hafta sonu 26 Kasım cumartesi ve 27 Kasım pazar günlerinde de hizmet verecek. Ödeme yapacağı miktarı bilmeyen vatandaşların emlak vergisi borçlarını 0228-314 6700 dahili 149 ve 150 numaralı telefonlardan öğrenebileceklerini belirten yetkililer Bozüyük dışından vergi ödemek için ise 228134 nolu posta çeki hesabına ve www.bozuyuk.bel.tr internet sitesinden para ödeyebilecekler. Bozüyüklü vatandaşlar ayrıca vergi ve diğer ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla bu ödemelerini belediye veznelerinin dışında Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminali gişelerinde haftanın her günü nakit ya da kredi kartı ile saat 08:00’den 23:00’e kadar, salı ve cumartesi günleri kapalı pazarda bulunan vezneden veya anlaşmalı bankalarda yapabilirler" denildi.