Belediye otobüs hareket saati değişti

Bayırköy Belediyesi Özel Halk Otobüsü saati yeniden düzenlendi.

Bayırköy-Bilecik belediye otobüsünün sabah saatinde düzenleme yapıldı. Konu ile bilgilendirme yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, “Belediye otobüslerimiz ile sabah saat 07:15’te Bilecik’e yapılan servisimiz, 21 Kasım Pazartesi gününden itibaren, 07:40 da Bayırköy’den Bilecik’e hareket edecektir” dedi.