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Belediye encümeni huzurunda iş yeri kiralama ihalesi yapıldı

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından 1 adet büfenin ihale usulü ile kiraya verildi.

BİLECİK 28.09.2021, 17:13
Belediye encümeni huzurunda iş yeri kiralama ihalesi yapıldı

Bilecik Bozüyük Belediyesi tarafından 1 adet büfenin ihale usulü ile kiraya verildi.

Bozüyük Yeni Mahalle Şenkal Caddesi’nde bulunan 1 adet büfe satış yerinin kiralama ihalesi Bozüyük Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Mehmet Ali Karasu’nun başkanlığında yapıldı. Belediye Yeni Düğün Salonu’nda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45. maddesi gereğince açık artırma usulüyle yapılan ihalede 1 adet büfe satış yeri 35 aylığına kiraya verildi. İhalenin tamamlanmasının ardından Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Mehmet Ali Karasu gerçekleştirilen iş yeri ihalesinin ilçemiz halkına ve kiralayan esnafımıza hayırlı olmasını diledi.

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