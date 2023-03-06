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Belediye ekiplerince il genelinde temizlik çalışmaları yapıldı
Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gece boyunca il genelinde çalışmalarını sürdürdü.
BİLECİK 06.03.2023, 10:11
Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gece boyunca il genelinde çalışmalarını sürdürdü.
Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri gece boyunca il genelinde bulunan çeşme ve oturma alanlarını temizleyerek yeni güne hazır hale getirdi. Gün içerisinde de akıllı durakların temizliğini yapan belediye ekipleri Bilecik’i temiz halde vatandaşlara sundu.
Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ekiplere teşekkür ederek, “Vatandaşlarımızın huzuru için ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.