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Belediye dükkanlarından 3 ay kira alınmayacak

Pazaryeri Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleşirken, belediye dükkanlarından 3 ay kira alınmamasına karar verildi.

BİLECİK 21.05.2021, 11:31
Belediye dükkanlarından 3 ay kira alınmayacak

Pazaryeri Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Zekiye Tekin başkanlığında gerçekleşirken, belediye dükkanlarından 3 ay kira alınmamasına karar verildi.

Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Pazaryeri Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Gündemde 2020 yılı kesin hesabının görüşülmesi, ek bütçe yapılmasının görüşülmesi, OEDAŞ tadilat planının görüşülmesi, LED tabela ilan reklam ücretinin görüşülmesi, belediyeye ait dükkânlardan 3 aylık kira alınmamasının görüşülmesi, belediyemize hibe edilecek araçların kabulünün görüşülmesi oldu. Tüm gündem maddeleri oy birliği kabul edildi.

Toplantıya Ak Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan da katıldı.
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