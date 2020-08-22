Belediye başkanlarından Milletvekili Yağcı’ya geçmiş olsun ziyareti

AK Partili belediye başkanları, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’nın eşi Fatma Yağcı’nın rahatsızlığı nedeniyle geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Bilecik’in Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mutafa Yaman, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’nın eşi Fatma Yağcı’nın rahatsızlığı nedeniyle Ankara’da kendilerini ziyaret ederek, geçmiş olsun ziyaretinde bulundular. Başkanlar, "Milletvekilimiz Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’nın eşi Fatma Yağcı hanımefendi için geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Misafirperverliklerinden dolayı sayın vekilimize teşekkür ediyoruz" dediler.