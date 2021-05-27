Belediye başkanları Marmara Belediyeler Birliği seçimlerine katıldılar

Bilecik’te görev yapan belediye başkanları Marmara Belediyeler Birliği seçimlerine katıldı.

Marmara Belediyeler Birliği, 2021 Yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı’nda eski Bilecik Valisi şuan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı olan Tahir Büyükakın, oy birliğiyle yeniden Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi. İstanbul’da yapılan toplantıya Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna’da katıldı. Güven tazeleyerek birlik Başkanlığına seçilen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a hayırlı olsun temennileri ileten başkanlar, hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Öte yandan belediye başkanlar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile sohbet ettiler.