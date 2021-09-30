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Belediye başkanları Dodurga’da buluştu

Bilecik’te Cumhur İttifakın belediye başkanları Dodurga’da bir araya gelerek, birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

BİLECİK 30.09.2021, 10:35
Belediye başkanları Dodurga’da buluştu

Bilecik’te Cumhur İttifakın belediye başkanları Dodurga’da bir araya gelerek, birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna’nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Vezirhan Belediye Başkanı, Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz ve AK Parti ve MHP’li il yönetim kurulu üyeleri katıldı.

"5 belediye başkanımızın uyumu bizi çok motive ediyor"

Toplantıda yapılan görüşmeleri değerlendiren AK Parti İl Başkanı Yıldırım, “AK Parti iktidarı olarak ülkede neredeyse yapmadığımız proje kalmadı. Bilecik’in bir çok köşesinde güzel projeler ürettik. 5 belediye başkanımızın uyumu bizi çok motive ediyor. Bu uyum her yerde olmaz. Bu uyumu devam ettirip daha büyük hizmetler yapacağız” ifadelerini kullandı.

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