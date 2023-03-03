Belediye başkanları bir araya geldi

Pazaryeri Belediye Bakanı Zekiye Tekin, Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam ile bir araya gelerek, ortak yapılabilecek projeler hakkında fikir alışverişi yaptı.

Düzce’ye bağlı Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam ve İl Genel Meclisi Üyesi Ramazan Muhterem Baltacı Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i makamında ziyaret etti. Ziyarette kurumlar arası iş birlikleri değerlendirildi. Buluşmadan memnuniyetini dile getiren Başkan Tekin, “Meclis üyemiz ve Başkan Çam ile bir araya gelerek bir takım değerlendirmelerde bulunduk. Kendilerini en iyi şekilde ağırlamaya çalıştık. Ziyaretlerinden ve hoş sohbetlerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.