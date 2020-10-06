Belediye Başkanının adını kullanarak dolandırıcılık yapmaya çalıştılar
BELEDİYE BAŞKANININ ADINI KULLANARAK DOLANDIRICILIK YAPMAYA ÇALIŞTILAR
Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin’in adını kullanarak dolandırıcılık yapmak isteyen kişilere karşı belediyeden açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, "Alınan ihbarlar üzerine şehrimizde meydana gelen dolandırıcılık faaliyetlerinden dolayı Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşlarımızın ve tüm ticari faaliyetlerde bulunan işletmelerin uyarılması gereği görülmüştür. Bilecik Belediyesi ve Bilecik Belediye Başkanımız Semih Şahin’in isimleri kullanılarak, dolandırıcılar tarafından para talebinde bulunulduğu tespit edilmiştir. Kurumumuz tarafından hiçbir kişi ya da işletmeden bu şekilde bir talepte bulunulmadığı hususunu kamuoyuna sunmak ile birlikte, vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin bu şekildeki telefon ile veya bireysel görüşmelere itibar etmemeleri, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşlarımızın gerekli mercilere şikayette bulunmasını önemle rica ederiz. Tüm vatandaşlarımıza önemle duyurulur" denildi.
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