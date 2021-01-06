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Belediye Başkanı Tuna’nın acı günü
Dodurga Beldesi Belediye Başkanı Selim Tuna’nın dedesi vefat etti.
BİLECİK 06.01.2021, 12:16
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Dodurga Beldesi Belediye Başkanı Selim Tuna’nın dedesi vefat etti.Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Beldesinin Belediye Başkanı olan Selim Tuna’nın 92 yaşındaki dedesi Hacı Ahmet Tuna hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün öğlen namazını müteakip Yeşil Camiinde kılınacak olan cenaze namazının ardından, belde mezarlığına defnedilecek.
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