Belediye Başkan V. Subaşı ’İzmir İktisat Kongresi Programı’nı değerlendirdi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen ’İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması’nı katılarak, porgramı değerlendirdi.

İzmir’de gerçekleştirilen ve Millet İttifakı genel başkanlarının da olduğu buluşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hedefleri ve ideallerini ifade etti. Katıldığı program hakkında değerlendirme yapan Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, “1923 İzmir İktisat Kongresi’nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği siyasi ve ekonomik bağımsızlık ruhuyla aydınlık bir geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Mutluyuz, umutluyuz, kazanacağız" ifadelerini kullandı.