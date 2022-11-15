Belediye bahçesinde toplanan cennet hurmaları ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Bilecik Belediyesi’ne ait bahçelerde yetiştirilen cennet hurmaları, ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıldı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için başta ev donatımları, gıda ve kömür yardımları gibi birçok başlıkta yardımda bulunan Bilecik Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara cennet hurması dağıttı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları, yaklaşık 800 kilogram hasat yapılan cennet hurmalarını poşetlere doldurarak, ihtiyaç sahibi ailelere verdi. Bilecik Belediyesi tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı sera alanında bir ay sonra hasat edilecek olan marullar da ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacağı bilgisi verildi.