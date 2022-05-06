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Ali Koç: "Sahaya girdiler, Antalyasporlu futbolcuların darp edildiği açıklandı. Normalde hakem maçı tatil etmeliydi. Antalyaspor’u tebrik ediyorum. Dik bir duruş sergilediler. Oyuncuları darp edilmesine rağmen, Türk futbolunu kaosa sürüklememek için
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Bekleme duraklarında yıkama ve temizlik çalışması yapıldı
Bilecik Belediyesi tarafından kent genelindeki bütün bekleme duraklarında temizlik ve bakım çalışması yapıldı.
BİLECİK 06.05.2022, 10:48
Bilecik Belediyesi tarafından kent genelindeki bütün bekleme duraklarında temizlik ve bakım çalışması yapıldı.
Vatandaşların birçok alanda olduğu gibi ulaşımda da sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi çalışanları tarafından kentteki bekleme duraklarında yıkama ve temizlik çalışması yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada durakların gerekli bakım ve onarımı da yapıldı.