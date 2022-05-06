Bilecik Belediyesi tarafından kent genelindeki bütün bekleme duraklarında temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

Vatandaşların birçok alanda olduğu gibi ulaşımda da sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla çalışmalarını sürdüren Bilecik Belediyesi çalışanları tarafından kentteki bekleme duraklarında yıkama ve temizlik çalışması yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından gerçekleştirilen çalışmada durakların gerekli bakım ve onarımı da yapıldı.