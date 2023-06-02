BEBKA e-ticaret eğitimleri ile Bilecikli üreticileri Dünya’yla buluşturacak

BEBKA, Bilecik’te faaliyet gösteren üreticiler için ‘Uygulamalı E-ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitim ve Danışmanlık Programı’ başlattı. Program ile üreticilere ihracat kapısının açılması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hayata geçirilen ‘Uygulamalı E-Ticaret ve Dijital Pazarlama Eğitim ve Danışmanlık Programı, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın katılımıyla başladı.

Kızılkaya: “Üretici, daha çok kazanacak”

Açılış konuşmasında e-ticaretin öneminin pandemi ile birlikte daha da arttığını kaydeden Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya “E-ticaretteki gündem yoğunluğu, pandemi sonrasında da sürekli gelişim gösteriyor. BEBKA bünyesinde başlatılan program da bu gelişimi destekliyor. Programdan yararlanan üreticiler, dükkân sahibi olan diğer esnafa kıyasla daha avantajlı olacak. 7 gün 24 saat, kesintisiz şekilde müşteriye ulaşabilecekler. Mekân ve zaman sınırlaması olmadan faaliyetlerini sürdürebilecekler. Katılımcıların bu alanda uzmanlaşmasının başta Bilecik olmak üzere tüm bölgenin, ülkenin faydasına olacağına inanıyorum. Bilecik için bu eğitimin organize edilmesinde başta BEBKA olmak üzere emek veren herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Durak: “E-ticaret daha kıymetli olacak”

E-ticaret odaklı her çalışmaya ayrı önem verdiklerini kaydeden BEBKA Genel Sekreteri Prof. Dr. M. Zeki Durak da “Ajans olarak bölgemizde üreticilerin e-ticaretle dünyaya açılması için bir seferberlik başlattık. Bilecik ilimizdeki potansiyeli, ulusal ve uluslararası pazarlar ile buluşturmak için üreticilerimizin rekabet edilebilirliğini artırmak adına bu eğitimi başlatmış olmanın heyecanını yaşıyoruz. Üreticilerimizi birçok programla destekliyoruz. Bunlardan biri de kırsal kalkınma ve bu yöndeki desteklerimiz devam edecek. E-ticaret, önümüzdeki yıllarda çok daha kıymetli olacak. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürüttüğümüz genç istihdamı faaliyetlerimizden biri olarak, başta üreticilerimize, bölgemize katkı sağlayacak bu eğitim sonucunda bölgemizdeki katma değerli üretiminin yerelden ulusala, ulusaldan küresele artmasını hedefliyoruz. Programa destek veren Bilecik Valiliği ve ev sahipliği yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün 2022-2023 teması olan genç istihdamına ve kırsal kalkınmaya katkı sunacak BEBKA’nın eğitim programıyla katılımcılar; teorik açıdan pazarlama ve sosyal medya yönetimini öğrenecek. Üreticiler; atölye çalışmalarıyla ürünlerin fotoğraf çekim yöntemlerini, uygun platformlara ürünlerin yüklenme şekillerini ve dijital pazarlama ile ilgili önemli bilgileri edinecek. 4 hafta boyunca 36 saat sürecek eğitimlere; başvuruda bulunan gençler, kadın üreticiler ve ilgili kurum/kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.