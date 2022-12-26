Bebeklerin beşikten düşmemesi için “Koruyan Beşik” projesi geliştirdi

Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezinde görevli öğretmen Burak Hacat, bebeklerin beşikten düşmesini engellemek için “Koruyan Beşik” projesi geliştirdi.

Buluşçu öğretmen tasarlanan proje dünyada bir ilk olduğu için Türk Patent Enstitüsünden “Koruyan Beşik” adı ile özgün olduğuna dair 2 yıllık bir süreç sonunda “Faydalı Model Tescil Belgesi” almaya hak kazandı. Yaptığı proje ile ilgili bilgi veren öğretmen Hacat, “Dünyada yaklaşık her yıl 1 milyon bebek doğuyor ve bu bebeklerden çoğu maalesef beşikten düşerek ya zarar görüyorlar ya da hayatlarını kaybediyorlar. Gerçekleştirilen projede bebeklerin beşikten düşmesini engellemeyi ve bebeklerin beşikten düşerek hayatlarını kaybetmemesini veya zarar görmemelerini amaçlamak üzere başlanan projede Lego Minstorms Ev3 motorları, brick ve sensörleri ile Lego Technic mekanik parçaları kullanarak bebeklerin beşikten düşmesini engelleyen ve ebeveyne yazılı sesli bildirim yollayan bir sistem mekanizma tasarlandı” ifadelerini kullandı.

Öğretmen Hacat, desteklerinden dolayı Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol’a, yöneticilerine ve mesai arkadaşlarına destekleri en büyük itici gücü olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

Müdür Akyol ise Bilecik’te bir ilki yaşatan öğretmene başarılarının devamı temennisiyle tebriklerini iletti.