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BBP Genel Başkanı Destici, Bilecik’in il oluşunun 97’inci yılını kutladı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik’in il oluşunun 97’nci yılını kutladı.
BİLECİK 21.04.2021, 16:33
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik’in il oluşunun 97’nci yılını kutladı.Bilecik, 6 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtarılmasının ardından 20 Nisan 1924’te il oldu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında Bilecik’i unutmadı. Destici, TBMM’deki konuşmasının başında, "Bilecik 1924’de il olmuş. Bilecik şehrimizin il oluş yıl dönümünü kutluyorum” dedi.