banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Sporcu ve kulüplerle ilgili yeni kararlar
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Navalny'nin avukatı ve sözcüsü gözaltında
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Şampiyonlar Ligi Kupası, İstanbul Boğazı’nda!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!
Bu yılın ilk kirazı çıktı, fiyatı 500 lira!

BBP Genel Başkanı Destici, Bilecik’in il oluşunun 97’inci yılını kutladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik’in il oluşunun 97’nci yılını kutladı.

BİLECİK 21.04.2021, 16:33
2
BBP Genel Başkanı Destici, Bilecik’in il oluşunun 97’inci yılını kutladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bilecik’in il oluşunun 97’nci yılını kutladı.

Bilecik, 6 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtarılmasının ardından 20 Nisan 1924’te il oldu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında Bilecik’i unutmadı. Destici, TBMM’deki konuşmasının başında, "Bilecik 1924’de il olmuş. Bilecik şehrimizin il oluş yıl dönümünü kutluyorum” dedi.
banner478
Yorumlar (0)
17°
hafif yağmur