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Bayırköyspor, Hasan Kol ile yollarını ayırdı

Bilecik’i Bölgesel Amatör Lig (BAL)’da temsil eden Bayırköyspor, tecrübeli antrenör Hasan Kol’la yollarını ayırdı.

BİLECİK 03.07.2021, 12:42
Bayırköyspor, Hasan Kol ile yollarını ayırdı

Bilecik’i Bölgesel Amatör Lig (BAL)’da temsil eden Bayırköyspor, tecrübeli antrenör Hasan Kol’la yollarını ayırdı.

Bilecik 1. Amatör Lig’de büyük bir başarı göstererek belde takımı olmasına rağmen Bayırköyspor’u şampiyon yaparak BAL’a taşıyan Hasan Kol’la kulüp ortak bir karar alarak yolları ayırdı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "BAL’a çıkmamızda büyük emekleri olan teknik direktörümüz Hasan Kol ve yardımcı hocamız Eşref Taş ile dün itibariyle görüşüp yollarımız ayrılmıştır. İmparator Hasan Kol’a verdiği emekler için teşekkür eder kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Öte yandan Hasan Kol’un Bilecikspor’a anlaşacağı iddiaları taraftarla arasında heyecanla karşılandı.
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