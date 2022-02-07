Bayırköyspor deplasmanda kazanarak ligde 3’üncü sıraya çıktı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3’üncü grup 10’uncu hafta müsabakasında Bilecik temsilcisi Bayırköyspor deplasmanda kazanması bildi.

Karaçayır 3 numaralı sahada oynanan BAL 3’üncü grup 10’uncu hafta müsabakasında Bayırköyspor Bolu temsilcisi Yeniçağa Spor’u 3-1 yendi. Maça iyi başlayan ev sahibi Yeniçağa Spor müsabakanın 38’inci dakikasında 1-0 öne geçti. Bu golden sonra beraberlik için atak bir futbol sergileyen Bayırköyspor 45+1’inci dakikada Semih Durmuş’un golüyle durumu 1-1’e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu. Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Bayırköyspor maçın 66’ıncı dakikasında Semih Durmuş golüyle durumu 2-1’e getirdi. Maçın 74’üncü dakikasında Cüneyt Balçık’ın golüyle durumu 3-1’e getirdi. Bu gol aynı zamanda müsabakanın da skoru oldu. Bayırköyspor bu galibiyet puanını 19’a çıkararak, ligde averajla 3’üncü sıraya yükseldi.

Maç sonunda takımı tebrik eden Bayıköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Bolu deplasmanında ligin ilk yarısını aynı puanla tamamladığımız Yeniçağa futbol takımını 3-1 mağlup eden Bayırköyspor kulübümüzün tüm emektarlarını tebrik ederim" dedi.