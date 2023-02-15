Bayırköylü kadınlar deprem bölgesine göndermek için binlerce ekmek yaptı

Bilecik’in Bayırköy Beldesinde kadınlar deprem bölgesine göndermek için köy ekmeği yaptı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bayırköy Beldesi tarafından başlatılan yardım kampanyası yoğun bir katılımla devam ediyor. Bu kez de beldedeki kadınlar deprem bölgesine göndermek için binlerce köy ekmeği yaptı. Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman, “Köy ekmeklerimiz Bayırköy Beldemizin güzel yürekli vefakâr kadınlarının ellerinden fırınlara girip nasip olursa pazartesi günü deprem bölgesine giden aracımıza yüklenecek yanlarında olamasak da kalbimiz her daim onlarla. Teşekkürler güzel yürekli ablalarımız, Allah hepinizden razı olsun" dedi.