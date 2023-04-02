Bayırköy’e yarı olimpik yüzme havuzu

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ilçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ilçede yapımı devam eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ) binalarındaki çalışmaları, yeni mesire alanındaki çalışmaları, Şükrü Özkan caddesindeki yol çalışmalarını ve Bayırköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Yaman incelemeleri sonrası çalışmaların sorunsuz bir şekilde en yakın zamanda biteceğini belirterek, “Çalışmalarımızın sorunsuz devam etmesi ve en kısa zamanda bitmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.