Bayırköy’e yarı olimpik yüzme havuzu
BAŞKAN YAMAN İNCELEMELERİ SONRASI ÇALIŞMALARIN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE EN YAKIN ZAMANDA BİTECEĞİNİ BELİRTEREK, “ÇALIŞMALARIMIZIN SORUNSUZ DEVAM ETMESİ VE EN KISA ZAMANDA BİTMESİ İÇİN ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYORUZ. DAHA İYİ BİR GELECEK İÇİN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ” İFADELERİNİ KULLANDI.
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ilçede yapımı devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ilçede yapımı devam eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ) binalarındaki çalışmaları, yeni mesire alanındaki çalışmaları, Şükrü Özkan caddesindeki yol çalışmalarını ve Bayırköy Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Başkan Yaman incelemeleri sonrası çalışmaların sorunsuz bir şekilde en yakın zamanda biteceğini belirterek, “Çalışmalarımızın sorunsuz devam etmesi ve en kısa zamanda bitmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.