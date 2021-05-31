Bayırköy’de yabani otlarla mücadele çalışması

Bayırköy Belde Belediyesi tarafından yabani otlarla mücadele amacıyla park, bahçe ve yol kenarlarında ilaçlama çalışması yaptı.

Belde merkezi ve mücavir alanlarda kapsamlı ilaçlama çalışması gerçekleştiren ekipler, birçok mahalledeki çocuk parkları, bahçe ve yol kenarlarında yabani otlarla mücadele amacıyla ilaçlama çalışması yaptı. Yaz mevsimi ile birlikte; toplum sağlığını tehdit eden uçkunlara karşı ilaçlama çalışmalarına da hız verecek olan ekipler, belde halkını hayvanlarını park, bahçe ve yol kenarlarında otlatmamalarını istediler.