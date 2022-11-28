Bayırköy’de ‘Sağlıklı Yaşam İçin Doğa Yürüyüşü’ yapıldı

Yeşilay gönülleri tarafından Bayırköy’de doğa yürüyüşü düzenlendi.

Sigara, alkollü içki ve diğer uyuşturucu gibi alışkanlıklar ile mücadele eden ve bütün zararlı alışkanlıklardan halkın ve bilhassa gençlerin korunması için yaptığı çalışmalarla kamuya hizmet veren Yeşilay, Bayırköy’de öğrenciler ile birlikte doğa yürüyüşü yaptı. Zararlı alışkanlıklardan uzak durmak için, kaliteli zaman geçirmenin çok önemli olduğunu söyleyen Yeşilay Gönüllüleri tarafından ‘Sağlıklı Yaşam İçin Doğa Yürüyüşü’ adı altında gerçekleşen etkinlik Bayırköy Ortaokulu öğrencileri ile birlikte gerçekleştirildi.

Doğada gerçekleştirilen yürüyüş şarkılar eşliğinde yapılırken renkli görüntülere sahne oldu.