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Bayırköy’de park ve bahçelerdeki temizlik bakım çalışması

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde belediye tarafından park ve bahçelerdeki temizlik bakım çalışması yapıldı.

BİLECİK 08.05.2021, 11:27
Bayırköy’de park ve bahçelerdeki temizlik bakım çalışması

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde belediye tarafından park ve bahçelerdeki temizlik bakım çalışması yapıldı.

Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, "Beldemizdeki park ve bahçelerdeki temizlik bakım çalışmalarımıza ayrıca giriş ve çıkış yollarımızdaki peyzaj düzenlemelerimize ara vermeden devam ediyoruz. Daha güzel daha yaşanabilir bir Bayırköy için durmadan çalışıyoruz" dedi.
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