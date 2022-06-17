Bayırköy’de öğrenciler son ders zilinin çalmasıyla yaz tatiline girdi

Bilecik’te 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının son ders zilinin çalmasıyla beraber yaz tatiline girecek olan öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Ülke genelinde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle birlikte öğrenciler karnelerini aldı. Bilecik’in Bayırköy Ortaokulu’nda karne dağıtımı töreni gerçekleştirildi. Törene Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ın yanı sıra öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Mezun olan 8’inci sınıf öğrencilerine eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileyen Mustafa Yaman, “Bütün öğrencilerimizi kendi çocuğumuz gibi görüyor ve takip ediyoruz. Onları iyi yerlerde, devletine milletine hizmet ederken görmek bizleri son derece mutlu etmektedir. Eğitime bir nebzede olsa katkımız olursa ne mutlu bize. Hz. Ali’nin dediği gibi ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ sözü ile öğretmenin ne derece önemli saygıdeğer varlıklar olduğunu bize kanıtlamaktadır. İnşallah gelecek eğitim yılı buradan çıtası yükselmiş bir şekilde, daha iyi bir yılı olmasını temenni ediyorum” dedi.