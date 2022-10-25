Bayırköy’de metruk binalar tek tek yıkılıyor

Bilecik’in Bayırköy beldesinde metruk binalar tek tek yıkılıyor.

Bayırköy beldesinde, yaşam ömrünü tamamlamış, kullanılmayan, bulunduğu bölgede risk teşkil eden metruk bina yıkıldı. Fatih mahallesinde, okulun yanında bulunup öğrenciler için risk olan metruk bina Bayırköy Belediyesi tarafından gerekli tedbir ve önlemlerin alınmasıyla birlikte yıkımı gerçekleştirildi.