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Bayırköy göleti yapım çalışmaları devam ediyor
Bilecik’in Bayırköy beldesinde yapımı devam eden gölet çalışmaları devam ediyor.
BİLECİK 22.12.2020, 12:03
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Bilecik’in Bayırköy beldesinde yapımı devam eden gölet çalışmaları devam ediyor.Çalışmaları yerinde inceleyen Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, burada yetkililerden bilgi aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yaman, "Bayırköy beldemizde yapımına devam edilen gölet projemizde incelemelerde bulunup yetkililerden gerekli bilgileri aldık. İnşallah yakın zamanda gövdenin bitirileceği ardından diğer regülatör ile gölet arası boruların döşenmesiyle sona yaklaşıp bu projemizi de bitireceğiz. Beldemizi taşkın sulardan koruyacak sulama hatlarının da olacağı aynı zamanda belediyemiz tarafından yapılacak mesire ve dinlenme alanlarının olacağı bu çok amaçlı göledimizin yapımında emeği geçen herkese beldem adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
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