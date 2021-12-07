Bayanlardan alkışlanacak davranış

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde örnek bir davranış sergileyen bayanlar, yerlere atılan çöpleri toplayarak doğanın kirlenmemesine engel olmaya çalışıyorlar.

Bir grup bayan, ilçe merkezi ile Saraycık köyü arasındaki yolun çevresinde, ellerinde poşetlerle atılan çöpleri topladı. Çöpü etrafa atmak konusunda bu kadar özgür olunmaması gerektiğini belirten bayanlardan Şirin Karasu, çevreyi kirletilmemesi yönünde vatandaşların daha duyarlı olmalarını istedi. Çevre kirliliğine neden olan çöpleri gönüllü olarak topladıkları anlatan Şirin Karasu, şunları söyledi;

"Söylemek istediğimiz çok şey var. Lütfen çöpleri etrafa atmasınlar. Tabii ki hiç etrafta çöp olsun istemiyoruz ama katılımı artırarak bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Belki bizi görenler çöp atmaktan vazgeçer. Dünya bizim, köyler bizim, çevre bizim, sadece sözde kalsın istemedik harekete geçtik."

"Biz doğada çöp gördüğümüzde aşırı derecede rahatsızlık duyuyoruz"

Ellerinden geldiği kadar çöp toplaya devam edeceklerini ifade eden Tülay Fıstıkçı; "Biz doğada çöp gördüğümüzde aşırı derecede rahatsızlık duyuyoruz. Hedefimiz ve umudumuz, tüm vatandaşların rahatsızlık duymaları ve harekete geçmeleri istiyoruz. Herkes gördüğü çöpü toplasa zaten hiçbir yerde çöp kalmaz" diye konuştu.