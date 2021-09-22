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Bayan jandarma ve polisler "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesini anlattılar

Bilecik’te "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında kurulan stantlarda bayan jandarmalar ve polis ekipleri 970 kişiye proje hakkında bilgi ve broşür verdi.

BİLECİK 22.09.2021, 10:33
Bayan jandarma ve polisler "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesini anlattılar

Bilecik’te "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında kurulan stantlarda bayan jandarmalar ve polis ekipleri 970 kişiye proje hakkında bilgi ve broşür verdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında stant kuruldu. Bilecik merkeze bağlı Vezirhan ve Dodurga belde pazarlarında kurulan ’Narko Nokta’ stantlarda vatandaşları uyuşturucu kullanımı, bağımlılığı, aile içi iletişim, çocuk/ergen iletişimi, bağımlılık sorunu ve önerileri gibi konularda anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi amacıyla amaca uygun broşür ve materyaller dağıtıldı.

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