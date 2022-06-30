banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
CHP'nin asgari ücret önerisini yüzde 40
CHP'nin asgari ücret önerisini yüzde 40
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Başsavcı Ceylan’a veda ziyaretleri

Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle tahini Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Ercan Ceylan’a veda ziyaretleri devam ediyor.

BİLECİK 30.06.2022, 11:02
Başsavcı Ceylan’a veda ziyaretleri

Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle tahini Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Ercan Ceylan’a veda ziyaretleri devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlanırken, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı değişmişti. Kararnameye göre Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Ercan Ceylan, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Ceylan veda ziyaretleri devam ediyor. Ceylan, Bilecik’te görev yaptığı süre zarfında bir çok dost edindiği, Bilecik’i unutmayacağını söyledi.

Yorumlar (0)
23°
açık