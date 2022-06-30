Başsavcı Ceylan’a veda ziyaretleri

Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnamesiyle tahini Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Ercan Ceylan’a veda ziyaretleri devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı Yaz Kararnameleri tamamlanırken, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı değişmişti. Kararnameye göre Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Ercan Ceylan, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Ceylan veda ziyaretleri devam ediyor. Ceylan, Bilecik’te görev yaptığı süre zarfında bir çok dost edindiği, Bilecik’i unutmayacağını söyledi.