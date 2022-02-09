Bilecik’te toplam 30 müsabakanın gerçekleştiği Basketbol Alt Yapı Müsabakaları sona erdi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Basketbol İl Temsilciliğinin organize ettiği ve 2022 faaliyet programında yer alan Basketbol Alt Yapı Müsabakaları tamamlandı. Bilecik’te yapılan müsabakalar; U14, U-16 ve U-18 yaş grupları ve kızlar ve erkekler kategorisinde gerçekleştirildi. 18 Ocak tarihinde başlayarak tek devreli lig usulüne göre toplam 30 müsabakanın gerçekleştiği organizasyon sona erdi.

Gerçekleşen müsabakalarda grup ve kategori sıralaması U-14 erkek kategorisinde; Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (A), Tedak Spor Kulübü, Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (B) olarak sınıflandırılırken, U-16 erkek kategorisinde; Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (A), Tedak Spor Kulübü, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (B), Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü olarak sınıflandırıldı. U-18 erkek kategorisinde ise Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (A), Tedak Spor Kulübü, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (B), Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü olarak sınıflandırılırken U-16 kız kategorisi Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (A), Tedak Spor Kulübü, Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (B) olarak sınıflandırıldı. Son olarak U-18 kız kategorisinde; Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (A), Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü (B), Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü, Bilecik Gençlik ve Spor Kulübü olmak üzere gruplar oluşturuldu.