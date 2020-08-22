Son Dakika
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğal gaz keşfi nedeniyle tebrik mektubu gönderdi
Başkanların Bozüyük ziyareti
BAŞKANLARDAN BOZÜYÜK ÇIKARTMASI
BİLECİK 22.08.2020, 11:50
1
Bilecik’in Osmaneli ilçe, Bayırköy ve Dodurga belediye başkanları Bozüyük’te bir araya geldiler.
Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Ankara’da düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı dönüşü Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir araya geldiler. Burada kendilerine bir önceki dönem Belediye Başkanı Fatih Bakıcı eşlik etti. Misafirperverliğinden dolayı Fatih Bakıcı’ya teşekkür eden belediye başkanları, burada akşam yemeği yedi.
23°
açık
Namaz Vakti 23 Ağustos 2020
|İmsak
|04:41
|Güneş
|06:15
|Öğle
|13:12
|İkindi
|16:57
|Akşam
|19:59
|Yatsı
|21:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25