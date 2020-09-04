Başkanlar, yerel yönetimler proje değerlendirme toplantısına katıldı

Bilecik’te görev yapan AK Partili belediye başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ında katıldığı, yerel yönetimler proje değerlendirme toplantısına katıldı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen proje değerlendirme toplantısına Bilecik’in Osmaneli ilçe Belediye Başkanı Münür Şahin ve Pazaryeri ilçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Başkan Yardımcıları Selim Yağcı, Bilal Uçar, Mustafa Demir, Mücahit Yanılmaz, Tahir Akyürek ve 31 belediye başkanları katılırken, Şahin ve Tekin, proje ve destek istedikleri konuları Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’ye ilettiler. Toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tek tek belediye başkanlarını dinlerken, AK Parti belediyeciliğinin farkının tüm belediye başkanlarının bulunduğu yerlerde hissettirmesi için kardeş belediyecilik uygulamasının yararlarını anlatıldı.