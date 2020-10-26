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Başkanlar bir araya geldi

BAŞKANLAR BİR ARAYA GELDİ

BİLECİK 26.10.2020, 15:25
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Başkanlar bir araya geldi

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman’ı ziyaret etti.

Heyet, Bilecik Belediyeler Birliği faaliyet çalışmaları ve birliği ilgilendiren konuları görüştü. Yapılan toplantı sonrası Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve AK Parti Bayırköy Belde Başkanı Selçuk Gedik’le birlikte belde de kurulan belde pazarını ziyaret ederek, esnafın sorunlarını dinlediler.

Ayrıca heyet, esnafa maske mesafe ve temizlik konularında uyarılarda bulundular.

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