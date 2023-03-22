Başkan Yıldırım’dan şehit ablasına ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, şehit ablası Zeynep Bakırkaya ile bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Mardin’de görev yaptığı esnada PKK terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammet Safitürk’ün Bilecik’te yaşayan ablası Zeynep Bakırkaya’yı parti teşkilat üyeleri ile birlikte evinde ziyaret etti.

Başkan Yıldırım ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Mardin’de görev yaptığı sırada PKK’nın hain saldırısı sonucu şehit olan Kaymakamımız Muhammet Safitürk’ün, ilimizde yaşayan ablası Zeynep Bakırkaya’yı teşkilatımız ile birlikte ziyaret ettik. Devletimiz ve milletimiz; şehitlerimizin emanetlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.