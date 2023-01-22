Başkan Yıldırım, üye aracında vatandaşlarla bir araya geldi

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ‘Bilecik Nokta Üye Aracı’nı ziyaret etti.

Başkan Yıldırım Bilecik AK Parti İl Başkanlığının Atatürk Parkı önünde kurduğu Ak Nokta Üye Aracını ziyaret ederek vatandaş ile bir araya geldi.

Ziyaret esnasında Başkan Yıldırım’a Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin eşlik etti.

Yeni üyelerin partiye katılıyor olmasının verdiği umudu anlatan Başkan Yıldırım, “Gücümüze güç katan yeni üyelerimizle ülkemize ve şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.