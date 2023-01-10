Başkan Yıldırım, "Siyasette dijitalleşmenin öncüsü AK Parti’dir"

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Mobil Uygulama ve Dijital Platformu Tanıtım Toplantısı değerlendirerek, "Siyasette dijitalleşmenin öncüsü AK Parti’dir" dedi.

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve beraberindeki heyet, ‘AK Parti Mobil Uygulama ve Dijital Platformu Tanıtım Toplantısı’na katıldı. AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen, teşkilatın iletişimi ve işbirliğini kolaylaştırmak, vatandaşların en doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak olan ‘AK Parti mobil Uygulama ve Dijital Platformu Tanıtım Toplantısı’ düzenlendi. Toplantıya Bilecik’te AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit katılım gösterdi.

Toplantı sonrası bir değerlendirme yapan AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı kritik seçim arifesinde ciddi katkı sağlayarak, siyasette dijitalleşmenin öncüsünün AK Parti. Uygulama vatandaşlarımızı en doğru şekilde bilgilendirmeyi sağlayacak ve özellikle sahadaki çalışmalarımızı rahatlatacaktır. Teşkilata hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.