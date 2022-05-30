Başkan Yıldırım Hıdrellez programlarına katıldı

Bilecik’in çeşitli ilçe ve köylerinde, Hıdrellez kutlamaları devam ederken AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, organize edilen programlarda vatandaşlarla bir araya geliyor.

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde Çiftlik ve Söğütcük köylerinde gerçekleştirilen Hıdrellez programlarına katıldı. Şifalı pilav dağıtımı için pilavı karıştıran Başkan Yıldırım, baharın geldiğinin müjdecisi olan Hıdrellezin ülkemize güzellikler getirmesini diledi.

Başkan Yıldırım, “Hıdrellez dünyanın ve tabiatın yeniden uyanışıdır. Bizler, Hıdrellez’in temsil ettiği kardeşlik ve dostluk duygularını yaşatmak zorundayız" dedi.

Öte yandan Başkan Yıldırım’a Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer’de katıldı.