Başkan Yıldırım, “Hastanemiz mevcut imkanlarla en iyi hizmeti vermeye devam edecektir”

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erkan Arıkan’ı ziyaretinde, “Hastanemiz mevcut imkanlarla en iyi hizmeti vermeye devam edecektir” dedi.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erkan Arıkan’ı makamında ziyaret eden Başkan Yıldırım, kendisi ile bir süre görüşerek sohbet etti. Başkan Yıldırım, görüşme sonrası yaptığı açıklamada , “Hastanemiz mevcut imkanlarla en iyi hizmeti vermeye devam edecektir. Bizim de en büyük arzumuz budur. Bilecik halkımıza hizmet üretmek ve hastanemizi en kaliteli hale getirmek için başhekimimiz ile birlikte çalışacağız. Her zaman yanlarında destekçileri olacağız. Hastanemizde çalışan tüm personellerimiz ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar biz de her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yıldırım, ziyarette, Başhekim Arıkan’a kolaylıklar ve başarılar dileyerek hastaneden ayrıldı.

Öte yandan Başkan Yıldırım’a AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı eşlik etti.