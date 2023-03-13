Başkan Yıldırım, ‘Genişletilmiş İl Başkanları Video Konferans Toplantısı’na video konferans sistemiyle katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, ‘Genişletilmiş İl Başkanları Video Konferans Toplantısına’ video konferans sistemiyle katıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen ‘Genişletilmiş İl Başkanları Video konferans Toplantısı’na katıldı. Başkan Yıldırım toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla toplantımızı gerçekleştirdik 14 Mayıs destanını aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla, Cumhur İttifakı olarak inşallah beraberce yazacağız” ifadelerini kullandı.