Başkan Yıldırım, “Biz siyaseti, hiç masa başında yapmadık”

AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük ilçesini ziyaretleri doğrultusunda vatandaşlarla bir araya gelerek, “Biz siyaseti, hiç masa başında yapmadık” dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ilçe ziyaretleri kapsamında Bozüyük’ü ziyaret etti. Ziyaretleri esnasında halkla birebir temaslarda bulunan Başkan Yıldırım, önce Dodurgalılar Dayanışma Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Ardından Bozüyük’ün merkezinde bulunan 4 Eylül ve Yediler Mahallesi muhtarları ile değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Yıldırım, “Biz siyaseti, hiç masa başında yapmadık. Milletimizle yaptık. Birbirimizi dinleyerek, dikkate alarak yaptık. Her zaman sokaktaydık, evlerdeydik. Sorunları yerinde tespit ederek yerinde çözümler ürettik. Teşkilatımızın ve üyelerimizin hizmet heyecanı, halkımızı da heyecanlandırıyor ve çok mutlu oluyoruz. Eş zamanlı yürüttüğümüz bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Öte yandan İl Başkanı Yıldırım’a AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bozüyük İlçe Başkanı, Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna eşlik etti.