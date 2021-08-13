Başkan Yıldırım: “Biz istişareye önem veren, güçlü bir aileyiz”

Bilecik’te ’AK Parti İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, “Biz istişareye önem veren, güçlü bir aileyiz” dedi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığında düzenlenen toplantı AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilirken, 7 ilçenin başkanları katıldı. Toplantıda bir dizi gündem maddesi görüşülmesinin ardından bir değerlendirme yapan İl Başkanı Yıldırım, “Teşkilat içi çalışmaların değerlendirildiği İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantı’mızı gerçekleştirdik. Biz istişareye önem veren, güçlü bir aileyiz. Biz buna inanıyoruz. Her zaman ilk günkü aşkla, heyecanımızı, çalışma azmimizi sürekli diri tutacağız ”dedi.

Toplantıda AK Parti Bilecik Merkezi İlçe Başkanı Nail Öztürk, Teşkilat Başkanı Servet Yılmaz’da hazırda bulundu.