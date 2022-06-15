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Başkan Yaman’ın tilki sevgisi

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde girişine bir takım hayvan figürleri çizdirirken, en çok dikkat çeken tilkiler oldu.

BİLECİK 15.06.2022, 10:51
Başkan Yaman’ın tilki sevgisi

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde girişine bir takım hayvan figürleri çizdirirken, en çok dikkat çeken tilkiler oldu.

Bilecik merkeze 25 kilometre uzaklıktaki Bayırköy Beldesin çalışkan Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belde girişindeki duvarlara bir takım fügüler çizdirerek estetiklik kazandırmaya çalıştı. Çiçek manzarasının yanı sıra ördek, at, boğa, kelebek gibi hayvan resimlerinin yapıldığı gözlenen duvarlarda en çok dikkat çeken ise tilki resmi oldu. Buda Yaman’ın tilki sevgisi olarak esperilere neden oldu.

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